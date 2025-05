MiLB／李灝宇手感燙本季第4轟出爐 鄭宗哲同場出賽吞3K

旅美底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇5月手感升溫,今天與海盜隊比賽7局下敲出本季第4轟,擊球初速近176公里,同場出賽海盜隊台灣野手鄭宗哲沒有敲出安打,老虎以8比0搶勝。

美國職棒小聯盟3A老虎隊今天與匹茲堡海盜隊交手,兩隊先發打序中都有台灣野手,老虎隊李灝宇先發扛4棒、守三壘,海盜隊鄭宗哲先發打9棒、也是守三壘。

李灝宇1局下敲出二壘方向滾地球出局,3局下敲出三壘方向滾地球出局,5局下選到四壞保送,7局下敲出陽春砲、為個人本季第4轟,擊球初速109.2英里(約176公里),飛行距離403英尺(約123公尺)。

李灝宇3打數敲出1轟,選到1次四壞保送、貢獻1分打點,賽後打擊率2成69;5月手感升溫,目前為止5月單月總計20場出賽77打數敲出26支安打,包括2發全壘打,5月打擊率3成38。

鄭宗哲今天3個打數,依序在3局上、6局上、9局上吞下三振,沒有敲出安打,賽後打擊率1成86。

亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天對科羅拉多洛磯隊先發,1局上被首名打者敲出陽春砲,1人出局後被敲出安打,2人出局後投出保送、再被敲出安打再掉1分。

林昱珉2局上再有狀況,被首名打者敲出安打,2人出局後連續投出3次四壞保送掉分退場;今天總計用53球投1.2局,被敲出4支安打包括1發全壘打,投出4次保送、1次三振,失掉3分責失分,球隊終場以0比14吞敗,林昱珉吞下個人本季第2敗,賽後防禦率3.74。

Tigers prospect INF Hao-Yu Lee’s fourth home run of the season goes 403 feet. pic.twitter.com/pFLN1DyeS4