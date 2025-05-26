快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

MiLB／李灝宇手感燙本季第4轟出爐 鄭宗哲同場出賽吞3K

中央社／ 台北26日電
李灝宇。 路透(資料照)
李灝宇。 路透(資料照)

旅美底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇5月手感升溫，今天與海盜隊比賽7局下敲出本季第4轟，擊球初速近176公里，同場出賽海盜隊台灣野手鄭宗哲沒有敲出安打，老虎以8比0搶勝。

美國職棒小聯盟3A老虎隊今天與匹茲堡海盜隊交手，兩隊先發打序中都有台灣野手，老虎隊李灝宇先發扛4棒、守三壘，海盜隊鄭宗哲先發打9棒、也是守三壘。

李灝宇1局下敲出二壘方向滾地球出局，3局下敲出三壘方向滾地球出局，5局下選到四壞保送，7局下敲出陽春砲、為個人本季第4轟，擊球初速109.2英里（約176公里），飛行距離403英尺（約123公尺）。

李灝宇3打數敲出1轟，選到1次四壞保送、貢獻1分打點，賽後打擊率2成69；5月手感升溫，目前為止5月單月總計20場出賽77打數敲出26支安打，包括2發全壘打，5月打擊率3成38。

鄭宗哲今天3個打數，依序在3局上、6局上、9局上吞下三振，沒有敲出安打，賽後打擊率1成86。

亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天對科羅拉多洛磯隊先發，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，2人出局後投出保送、再被敲出安打再掉1分。

林昱珉2局上再有狀況，被首名打者敲出安打，2人出局後連續投出3次四壞保送掉分退場；今天總計用53球投1.2局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出4次保送、1次三振，失掉3分責失分，球隊終場以0比14吞敗，林昱珉吞下個人本季第2敗，賽後防禦率3.74。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

老虎 海盜

延伸閱讀

MiLB／小聯盟李灝宇2支二壘打 鄭宗哲雙重戰皆有表現

MiLB／李灝宇3A敲本季第3轟 林昱珉先發4.1局失1分

MiLB／鄭宗哲揮別小低潮 敲二壘打選2保送

MiLB／李灝宇3A出賽敲長打有1分打點 鄭宗哲靠保送上壘

相關新聞

MLB／大谷第18轟狙擊沒差 千賀滉大防禦率1.46空降國聯首位擠下山本

道奇隊今天以1：3不敵大都會隊，唯一分數來自大谷翔平的本季第18轟，大都會日籍投手千賀滉大演出5.1局僅失1分好投，補足...

MLB／史庫柏13K瘋狗級完封史上第一人 先發投手165公里再見三振破紀錄

老虎隊強投史庫柏（Tarik Skubal）今天寫下一籮筐超狂紀錄，面對守護者隊以94球演出9局完封勝，送出13次三振，...

MLB／首度實戰投打飆156公里 大谷翔平賞2K拉弓、搞笑開心的像寶寶

道奇隊日籍球星大谷翔平今天進行實戰投打練習，投5打席、共用22球，最快球速156公里，過程幾乎都是顴骨炸裂的開心狀態，被...

MLB／大谷live BP飆156公里「超速」了 重新想起自己是投手

道奇隊日籍球星大谷翔平今天以投手之姿進行實戰投打練習，談到手肘韌帶手術後首度面對打者投球，大谷也說重新感受到了自己是投手...

MLB／海盜克魯茲開轟擊球初速122.9哩破紀錄 「不是故意的」

海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）今天轟出一項新紀錄，3局下掃出的陽春砲，擊球初速122.9哩（約197.8公里），打...

MiLB／林振瑋先發4.1局無關勝敗 張弘稜3局4K無失分

旅美聖路易紅雀高階1A台灣「火球男」林振瑋今天先發出賽，投4.1局失掉1分責失分無關勝敗；匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。