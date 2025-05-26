MLB／大谷首打席開轟卻恨第3打席不是全壘打 「本來可以追平的…」
道奇隊今天以1：3不敵大都會隊，在3連戰吞下1勝2敗，全場唯一分數來自大谷翔平首局的陽春砲，狙擊日本同胞千賀滉大，但他賽後卻點名對第5局的打席不太滿意，「如果打出全壘打，就能追平了，那個打席滿可惜的。」
大都會此役由千賀先發，投5.1局共用101球，被敲5安打、失1分，面對大谷3打席，首局對決在第1顆壞球後，下一球94.8哩直球就出事，被他掃出中右外野全壘打牆外，這一轟擊球初速108.2哩、飛行距離411呎。千賀在接下來兩打席對決，分別以三振、飛球出局解決大谷。
大谷相隔4場再度開砲，敲出本季第18轟、5月第11轟，再度追上洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列全壘打王。
大谷表示，開轟的打席，可以確實咬到千賀的失投球，這點還不錯，「但第3個打席的狀況就不是這樣，我覺得我可以打得更好，如果那個打席可以打出全壘打，就可以追平比分。」
當時道奇落後2分，大谷在一壘有人時上場，球數2好2壞後，面對千賀的招牌球路83.9哩指叉球出棒攻擊，打向中外野，飛行303呎遭到接殺。
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