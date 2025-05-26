MLB／總教練華盛頓改革有成 天使團結一心締造8連勝佳績

儘管週末兩戰遭馬林魚終止連勝，天使隊近況依舊值得關注。在總教練華盛頓（Ron Washington）的帶領下，天使正努力轉型為一支更具凝聚力的球隊。「我的目標，是讓天使成為一個家庭。」這位73歲的老將教頭強調，文化上的改變比單純調整名單更為關鍵。

兩週前，天使戰績僅為17勝25敗，但華盛頓表示，球員對「家庭文化」的認同早已在休息室內紮根，尤其是由年輕內野手與擁有季後賽經驗的老將組成的陣容。天使接下來打出8連勝氣勢，其中包含橫掃道奇與運動家的7場客場勝利，締造自2014年以來最佳連勝紀錄。

FREEWAY SERIES SWEEP #RivalryWeekend



The Angels sweep the Dodgers in a three-game series for the first time since 2010 😇 pic.twitter.com/LzdCErwDKn — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年5月18日

「我們的休息室早已凝聚在一起，差的只是好表現而已，」華盛頓說道。

不過，這波氣勢在週末止步。天使先在週六以2比6不敵馬林魚，週日再以0比3吞下系列賽敗仗，兩戰僅敲出3支安打，打線陷入沈寂。馬林魚投手卡布雷拉（Edward Cabrera）主投5又2/3局無失分，送出10次三振。

Edward Cabrera's start:

5 2/3 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 10 K

87 pitches (57 strikes)

Max velo: 97.5 mph



-- 2.53 ERA in 4 starts this month

-- 6 Ks came on curve, tying his career high

-- Snapped stretch of 3 starts with just 1 BB but both came in the 6th#Marlins pic.twitter.com/oYwvcASMsK — Christina De Nicola (@CDeNicola13) 2025年5月25日

「我原本就知道我們不可能永遠保持那種打擊火力，」華盛頓表示，「但我原以為我們能保持一致性，結果對方的投手不讓我們如願。」

這波連勝期間，31歲老將瓦德（Taylor Ward）表現火燙，締造10場連續安打與連9場長打紀錄，並在其中5場開轟。然而，這兩項紀錄也在週日告終，瓦德第六局打出一記差點形成二壘安打的界外球，隨後遭三振，錯失破蛋機會。

Taylor Ward’s double in the 9th sets a club record of 10 straight games with an extra-base hit.



It's the longest streak in the big leagues since Anthony Rendon did it with the Nationals in 2019.pic.twitter.com/b9asIGDIjx — AngelsWin.com (@AngelsWin) 2025年5月25日

全隊在連勝期間共轟出19發全壘打，帶動天使暫時衝上分區第三名。先發投手柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）形容球隊氣氛為「超棒的能量」。

與去年相比，年輕球員如游擊手奈托（Zach Neto）、捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）與一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）明顯進步。歐哈普本季打擊率.272，已轟出14發全壘打，長打率高達.543；內托手術回歸後繳出.284打擊率與8轟；薛耶爾則以.281打擊率與.382上壘率穩坐先發一壘。

Zach Neto has hit 8 home runs through his first 30 games this season



That’s the most home runs through 30 games by an Angels shortstop in franchise history! pic.twitter.com/XkukALmVyJ — swilly ☻ (@swillysports) 2025年5月22日

這三名新星皆具備年年入選明星賽的潛力，合約控制期也足夠長：歐霍普至2029年，奈托與薛耶爾則至2030年。

「他們就是天使的未來，甚至已經是現在，」一壘教練楊恩（Eric Young Sr）表示，「我們讓他們一點一滴學會如何帶領球隊。」

雖然連勝中斷，但天使士氣並未動搖。楊恩笑稱：「我的職業生涯從沒經歷過8連勝，但每次比賽前，我們總會彼此鼓勵：『沒關係，從今天重新開始。』誰知道呢，也許新的一波就是今天展開。」

天使將在週一主場迎戰紐約洋基，展開三連戰，有機會重新啟動贏球節奏。