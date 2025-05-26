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MLB／大谷live BP飆156公里「超速」了 重新想起自己是投手
道奇隊日籍球星大谷翔平今天以投手之姿進行實戰投打練習，談到手肘韌帶手術後首度面對打者投球，大谷也說重新感受到了自己是投手這件事。
大谷今天在實戰投打共投5打席、22球，被敲1支安打、2次三振、1次保送以及1次投手正面滾地球出局，他使用直球、卡特球、伸卡球、橫掃球、指叉球，直球球速多數落在94到95哩，最快球速97哩（約156公里）。
大谷表示，今天順利完成live BP，往前邁進一步，也如自己預期，當打擊區上有打者時，球速自然就會提升，因為是第一次live BP，今天有刻意讓自己球速不要提高太多，控制在96、97哩以下，最後有幾球稍微超速，「我應該再放慢一點。」他也說：「很滿意今天的投球內容，接下來會再做一些調整，為下次的live BP準備。」
被問到久違投球是否開心，大谷坦言：「最近比較少投球，這次投完之後，稍微想起了自己曾經是投手這件事。」大谷表示，接下來預計會每周安排一次實戰投球，由於還要考慮主、客場狀況，並不是那麼容易。
是否期待在季後賽以投手之姿上場？他表示：「當然是很期待，但球隊現在還沒確定是否能打季後賽，如果我能按照計畫復出，成為對球隊有幫助的人，爭取到投手位置，我能這當然是可能的方向。」
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