MLB／海盜克魯茲開轟擊球初速122.9哩破紀錄 「不是故意的」

海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）今天轟出一項新紀錄，3局下掃出的陽春砲，擊球初速122.9哩（約197.8公里），打破2015年引進Statcast以來測到的最強擊球紀錄。

海盜今天以5：6不敵釀酒人隊，克魯茲3局下從韓德森（Logan Henderson）手中開砲，這一轟飛行距離432呎，打在PNC球場右外野最後排，再一個彈跳出場外，掉進阿勒格泥河（Allegheny River）。

這是克魯茲本季第11轟，PNC球場史上（2001年起）第83支打進河裡的全壘打，而在這83轟中有6支的主人是克魯茲。

Oneil Cruz just hit this ball 122.9 mph.



That is the hardest hit ball in the Statcast era. pic.twitter.com/dZYilTHie1 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) 2025年5月25日

克魯茲擊球初速122.9哩破紀錄，打破自己在2022年8月24日締造的122.4哩，而當時這是一支射牆一壘打；擊球初速最快的開轟紀錄，則是2018年8月9日史丹頓（Giancarlo Stanton）121.7哩。

克魯茲透過翻譯表示，「感覺很好，等到我想要的球，也確實咬到這球，聽到破紀錄後又感覺更棒了。」但他強調，「打得多強並不重要，關鍵是有好的擊球，我並沒有刻意要製造最強擊球，只是試著把球打進場內。」