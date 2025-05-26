聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷第18轟狙擊沒差 千賀滉大防禦率1.46空降國聯首位擠下山本
道奇隊今天以1：3不敵大都會隊，唯一分數來自大谷翔平的本季第18轟，大都會日籍投手千賀滉大演出5.1局僅失1分好投，補足局數後空降國聯防禦率榜首位，擠下的人正是另一位日本強投山本由伸。
道奇、大都會在系列賽前兩場各取1勝，今天進行最終戰，大都會由千賀滉大先發，首局面對大谷第1球是壞球，下一球94.8哩直球就出事，被他掃出中右外野全壘打牆外，這一轟擊球初速108.2哩、飛行距離411呎。
大谷相隔4場再度開砲，敲出本季第18轟、5月第11轟，再度追上洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列全壘打王。
千賀最終投5.1局共用101球，被敲5安打、失1分，拿下本季第5勝，他在大谷的陽春砲之後未再失血，但也因這一轟，讓他精美的防禦率從賽前的1.43小漲為1.46。
千賀在此役後本季投球局數55.2局，補足局數進入投手榜單，防禦率1.46居大聯盟防禦率榜第三位、國聯第一位，超越道奇隊山本由伸的1.86，兩位日籍投手占據國聯防禦率榜前兩位。
道奇今天全場發生4次失誤，導致戰況陷入麻煩，先發投手奈克（Landon Knack）投6局被敲4安打、失3分（責失1分），包括1局下挨了阿隆索（Pete Alonso）兩分砲。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言