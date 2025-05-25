MLB／金恩肩傷影響投手調度 教士近八戰僅拿一勝

教士今（25日）於客場對戰勇士，原定先發投手金恩（Michael King）因右肩傷勢影響，在賽前臨時遭換投，改派雷諾茲（Sean Reynolds）頂替出戰，但表現不佳，被敲出多支安打，最終教士以1：7敗給勇士隊，吞下近八場比賽的第七敗。

本場比賽，教士隊先發投手雷諾茲僅投2.2局，共被敲出6安、失3分，隨後接替上來的牛棚投手培洛塔（Wandy Peralta）、雅各（Alek Jacob）皆未能有效壓制勇士打線，兩人共計被敲出6支安打、丟失4分。反觀勇士先發投手霍姆斯（Grant Holmes）發揮出色，在7局的投球內容中，僅失1分，最終助勇士輕鬆擊退來犯的教士。

賽後，教士總教練希爾特（Mike Shildt）表示，賽前金恩因感覺肩膀不適，無法放鬆身體準備比賽，故本場比賽決定讓他休戰。此外，他提到金恩預計不會進入傷兵名單，如果不再持續疼痛感，他將在接下來比賽回歸。

本賽季金恩在10場比賽中，共取得4勝2負的戰績，防禦率為2.59。目前30歲正值當打之年的他，是教士投手群中重要的先發戰力，上賽季經由交易從洋基來到教士的他，拿下13勝9敗、防禦率2.95的成績，同時獲選年度第二隊。近期球隊戰績不佳，近八場比賽僅拿下一勝，倘若金恩能夠盡早回歸先發輪值，或許能夠幫助教士擺脫近期低潮。