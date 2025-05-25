快訊

訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

有縱貫線教父之稱的「黑松」蔡永常今告別式 政商及各界雲集送別

MLB／金恩肩傷影響投手調度 教士近八戰僅拿一勝

聯合新聞網／ 綜合報導
教士投手金恩因肩傷缺陣。 法新社
教士投手金恩因肩傷缺陣。 法新社

教士今（25日）於客場對戰勇士，原定先發投手金恩（Michael King）因右肩傷勢影響，在賽前臨時遭換投，改派雷諾茲（Sean Reynolds）頂替出戰，但表現不佳，被敲出多支安打，最終教士以1：7敗給勇士隊，吞下近八場比賽的第七敗。

本場比賽，教士隊先發投手雷諾茲僅投2.2局，共被敲出6安、失3分，隨後接替上來的牛棚投手培洛塔（Wandy Peralta）、雅各（Alek Jacob）皆未能有效壓制勇士打線，兩人共計被敲出6支安打、丟失4分。反觀勇士先發投手霍姆斯（Grant Holmes）發揮出色，在7局的投球內容中，僅失1分，最終助勇士輕鬆擊退來犯的教士。

賽後，教士總教練希爾特（Mike Shildt）表示，賽前金恩因感覺肩膀不適，無法放鬆身體準備比賽，故本場比賽決定讓他休戰。此外，他提到金恩預計不會進入傷兵名單，如果不再持續疼痛感，他將在接下來比賽回歸。

本賽季金恩在10場比賽中，共取得4勝2負的戰績，防禦率為2.59。目前30歲正值當打之年的他，是教士投手群中重要的先發戰力，上賽季經由交易從洋基來到教士的他，拿下13勝9敗、防禦率2.95的成績，同時獲選年度第二隊。近期球隊戰績不佳，近八場比賽僅拿下一勝，倘若金恩能夠盡早回歸先發輪值，或許能夠幫助教士擺脫近期低潮。

金恩 教練 Sean

相關新聞

MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯

洋基隊今天面對科羅拉多洛磯隊，靠著賈吉（Aaron Judge）開轟及左投弗里德（Max Fried）的優質先發，用單局...

MLB／「投手大谷」回歸預估在明星賽後 道奇教頭燒腦復健賽如何分身

道奇隊日籍球星大谷翔平將在明天投實戰投打練習（Live BP），對於「投手大谷」的復出規畫，道奇審慎思考，尋找在「投手大...

MLB／大都會彼得森7.2局好投封鎖道奇 大谷4支0、吞3K「貢獻」最大

昨天經歷一場近6小時、13局的跨夜馬拉松大戰，大谷翔平今天在打擊區上4打數空手而歸、吞下3次三振，道奇隊終場以2：5不敵...

MLB／金恩肩傷影響投手調度 教士近八戰僅拿一勝

教士今（25日）於客場對戰勇士，原定先發投手金恩（Michael King）因右肩傷勢影響，在賽前臨時遭換投，改派雷諾茲（Sean Reynolds）頂替出戰，但表現不佳，被敲出多支安打，最終教士以1

MiLB／兩台將同場出賽柯敬賢雙安 林盛恩敲再見高飛犧牲打

旅美辛辛那提紅人林盛恩、洛杉磯道奇隊柯敬賢今天同場出賽打擊都有表現，柯敬賢單場雙安、連3場出賽敲安；林盛恩1安2打點，9...

MiLB／莊陳仲敖先發挨2轟吞敗 鄧愷威3A登板中繼成功

旅美奧克蘭運動家2A投手莊陳仲敖今天總計投6局挨2轟失4分，吞下個人本季第4敗，搭配捕手林家正3打數敲1安；舊金山巨人隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。