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MiLB／莊陳仲敖先發挨2轟吞敗 鄧愷威3A登板中繼成功

中央社／ 台北25日電
莊陳仲敖。擷自運動家2A官方X(資料照)
莊陳仲敖。擷自運動家2A官方X(資料照)

旅美奧克蘭運動家2A投手莊陳仲敖今天總計投6局挨2轟失4分，吞下個人本季第4敗，搭配捕手林家正3打數敲1安；舊金山巨人隊3A投手鄧愷威投1.1局無失分，拿下中繼成功。

美國職棒小聯盟2A賽事，奧克蘭運動家隊與德州遊騎兵隊交手，奧克蘭運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，搭配同樣來自台灣的捕手林家正，林家正先發打9棒。

莊陳仲敖1局下單局被敲出3支安打失掉2分，2、3局都讓對手3上3下，4局下2人出局後被敲出陽春砲，5局下雖然也有被敲出安打，但沒有失分，6局下1人出局後再被敲出陽春砲，6局投完退場。

莊陳仲敖總計用86球投6局，被敲出6支安打，包括2發全壘打，投出2次三振、沒有四壞保送，失掉4分責失分，球隊終場以3比4吞敗，莊陳仲敖承擔敗投，賽後防禦率4.72。

林家正3局上敲出左外野方向安打，5局上敲出滾地球形成雙殺，7局上敲出左外野方向飛球出局，總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率1成28。

舊金山巨人隊3A與洛杉磯道奇隊3A比賽，6局上打完巨人隊6比3領先，6局下道奇隊靠著保送、二壘打、高飛犧牲打追回1分，2人出局後換上鄧愷威中繼登板，三振抓下該局最後一個出局數。

鄧愷威7局下續投，1人出局後接連投出2次四壞保送，但及時回穩，接著兩個出局數都是讓打者敲出右外野方向飛球出局，穩守不失分。

鄧愷威總計用28球投1.1局，被敲出安打，投出2次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以11比4獲勝，鄧愷威拿下本季首次中繼成功，賽後防禦率6.98。

鄧愷威 莊陳仲敖

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