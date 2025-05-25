MLB／紐約大都會AI台灣日 賈永婕熱情開球

台北101董事長賈永婕今天在紐約大都會AI台灣日，為地主隊與洛杉磯道奇隊賽事開球，兩隊球星卡司驚人，吸引爆滿球迷。賈永婕形容這是人生很不一樣的里程碑，她代表台灣與101，自己的名字比較沒有那麼重要。

賈永婕和家人首次共同踏進美國職棒大聯盟紐約大都會球場，興奮地向媒體介紹前面是台灣、後面是台北101、袖子有國旗的球衣，以及特製手套。

24日是大都會與道奇3連賽第2場，由於兩隊日籍投手包括大谷翔平、山本由伸與千賀滉大，吸引大批日本球迷到場；加上台灣僑胞出席AI台灣日活動，球場充滿亞洲味。

大都會主場花旗球場（Citi Field）位於台僑聚集的法拉盛（Flushing）地區附近，每年舉辦台灣日活動，推廣台灣形象，拉近台僑社群的距離。

賈永婕說：「非常開心興奮，可以帶著國旗站在紐約球場上，大聯盟的球場，真的很興奮。對個人而言是人生很不一樣的里程碑，真的覺得非常感恩、謝謝台灣給我這個機會。」

曾專程來紐約與芝加哥跑馬拉松的賈永婕進一步解釋，這次意義不一樣，自己的名字比較沒有那麼重要，她代表台灣與101，因為台灣日，希望更多人認識台灣，台灣是很棒的國家，台灣人熱情好客。

擔任捕手的紐澤西台灣商會會長蔡慶輝說：「心情蠻緊張的，尤其是第一次踏上大聯盟接賈董的球，賈董很厲害會直球進壘，一定要把它接住。」

賈永婕架式十足，不忘用手指框住球衣上的台灣，在一陣驚呼聲中開球完成任務，並向全場觀眾揮手致意。

距離上次2019年到訪紐約參加賽事，賈永婕行程滿檔，開賽前前往法拉盛大型商場舉行記者會、會晤僑胞，同樣吸引大批人潮，合照爭睹風采。

賈永婕在紐約期間於法拉盛地區商場，參加台僑活動。中央社