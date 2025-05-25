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MiLB／兩台將同場出賽柯敬賢雙安 林盛恩敲再見高飛犧牲打

中央社／ 台北25日電
柯敬賢。中央社(資料照)
柯敬賢。中央社(資料照)

旅美辛辛那提紅人林盛恩、洛杉磯道奇隊柯敬賢今天同場出賽打擊都有表現，柯敬賢單場雙安、連3場出賽敲安；林盛恩1安2打點，9局下敲出再見高飛犧牲，助球隊以7比6搶勝。

美國職棒新人聯盟賽事紅人隊今天與道奇隊交手，兩隊先發打序中都有台灣球員，紅人隊「二刀流」林盛恩23日以投手身分登板，今天先發打2棒、指定打擊，道奇隊柯敬賢先發打4棒、守右外野。

林盛恩1局下1人出局後敲出中外野方向安打，柯敬賢2局上首打席也敲出右外野方向安打，林盛恩3局下選到四壞保送上壘，柯敬賢4局上敲出二壘方向滾地球出局。

林盛恩5局下敲出滾地球帶有1分打點、靠著野手選擇上壘，柯敬賢6局上敲出中外野方向安打，7局上敲出中外野方向飛球出局，林盛恩7局下敲出游擊方向平飛球出局。

兩隊7局打完5比5僵持不下，8局開始進入突破僵局制，8局兩隊各拿1分，9局上道奇沒有拿下分數，9局下紅人靠著滾地球將跑者推進到三壘，林盛恩敲出再見高飛犧牲打，幫助球隊搶勝。

柯敬賢今天總計4打數敲出2支安打，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率4成08；林盛恩單場3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點，打擊率1成58。

柯敬賢 林盛恩

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