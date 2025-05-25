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MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯
洋基隊今天面對科羅拉多洛磯隊，靠著賈吉（Aaron Judge）開轟及左投弗里德（Max Fried）的優質先發，用單局10分攻勢以13：1大勝地主，洗刷前一晚不敵本季戰績最差球隊的陰霾，也展現美聯強權的火力本色。
比賽前半段比較膠著，賈吉在首局敲出右中外野陽春砲，為球隊先馳得點，這是他本季第18轟，超越大谷翔平等人獨居大聯盟第一。
儘管洛磯在4局下扳平比數，但洋基5局上展開猛攻，單局打了14人次，一舉攻下10分，本季第二次單局得分達雙位數，也是隊史自2009年以來首次在同一球季內兩度達成此紀錄。
洋基全隊先發打者皆敲安，高史密特（Paul Goldschmidt）單場3安表現最為亮眼，總教練布恩（Aaron Boone）則是點名培拉薩（Oswald Peraza）在5局上的超前二壘安打為「全場關鍵一擊」，他表示：「那支長打幫助我們重新掌控局面，對士氣提升相當重要。」
先發弗里德投7.1局，被敲6支安打、僅失1分，另有7次三振及1次保送，用球數僅83球，防禦率為1.29，寫下自1913年自責分成為官方統計以來，洋基投手前11場先發最低防禦率紀錄。
目前洋基在美聯得分、全壘打榜居首，雖前兩戰攻勢熄火，但本役展現強大爆發力，總算恢復火力水準，用1局攻勢奠定勝基，賈吉賽後表示：「我們全隊都在等待這樣的大場面，那一局真的太及時了。」
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