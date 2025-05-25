MLB／大都會彼得森7.2局好投封鎖道奇 大谷4支0、吞3K「貢獻」最大
昨天經歷一場近6小時、13局的跨夜馬拉松大戰，大谷翔平今天在打擊區上4打數空手而歸、吞下3次三振，道奇隊終場以2：5不敵大都會，終止3連勝。
大都會由左投彼得森（David Peterson）先發，投7.2局共用99球，僅被敲5安打、失2分，失分出現在第2局，帕赫斯（Andy Pages）安打、艾德曼（Tommy Edman）觸身球攻占得點圈，赫南德茲（Kike Hernández）安打先送回1分，魯辛（Dalton Rushing）滾地球再帶有1分打點。
彼得森面對道奇打線送出7K，大谷一個人就「貢獻」了3K，全數都被滑球釣到揮空，唯一不是三振的打席，是第3局打向中外野的平飛球遭到接殺。
道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）投5局被敲7安打、失4分，道奇一度握有領先，但4局下他因1安打、2保送堆成滿壘，馬提（Starling Marte）安打先打回1分追平，索托（Juan Soto）續有滿壘打席，一棒掃出射牆兩分打點二壘打，大都會反以4：2超前。
大都會第9棒巴提（Brett Baty）單場3安打，8局下的二壘打擴大為5：2領先。
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