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MLB／累了！5小時46分大戰後 大谷翔平Live BP延一天
道奇隊今天與大都會隊打了一場13局、5小時46分的苦戰，日本球星大谷翔平打好打滿，原定明天以投手身分進行實戰投打練習將延期一天，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「大家都需要睡眠。」
道奇隊到紐約作客，此戰3局上打到一半雨勢轉大，比賽暫停了1小時38分鐘才又開始進行，而兩隊更在平手局面下打進延長賽，突破僵局制各種無法得分，鏖戰了13局才由道奇隊以7：5勝出，結束時紐約當地時間已經是24日凌晨12點56分。
大谷翔平預計今年重返投打二刀流，不過投球進度謹慎處理，原本計畫明天要開始實戰對打者的Live BP練習，因為這場馬拉松大戰，而決定延期到美國時間的25日。
羅伯茲賽後發表實戰投打延期訊息，記者好奇是否因大谷「需要補眠」時，羅伯茲笑說：「我們大家都需要睡眠。」此外，羅伯茲也透露這是由大谷本人所提出，「這是翔平的判斷，他認為周日進行是最好的時機。」
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