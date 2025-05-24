快訊

又是他！台南男路邊丟600萬鈔票沒人敢撿 這次又到超市丟416萬

林依晨與魏如萱聚餐！零偽裝現身知名燒肉店「懷孕7個月」狀態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇5小時46分、13局苦戰擊敗大都會 大谷翔平5支1

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今天比賽因雨曾暫停，道奇9局下被大都會追平後，終於在13局大戰中以7：5勝出，大谷此戰沒太多表現，5打數敲出1安。 美聯社
今天比賽因雨曾暫停，道奇9局下被大都會追平後，終於在13局大戰中以7：5勝出，大谷此戰沒太多表現，5打數敲出1安。 美聯社

道奇大都會隊之戰遇到大雨中斷，克蕭（Clayton Kershaw）前2局無失分但無法續投，延長賽道奇隊10局上中「滿壘計」，但最終仍在13局大戰中以7：5勝出，取得3連勝，這場比賽加上因雨暫停耗時長達5小時46分。

大谷翔平今天前4打席都沒敲安，只有1次保送上壘，但9局上終於敲出一壘安打，終結連9打席無安打，卻在盜壘時被抓到，11局上的打席敲出飛球出局，今天總計5打數1安打、1得分，賽後打擊率3成03。

道奇隊今天作客紐約，3局上1出局、一壘有人，大谷翔平選到四壞保送，貝茲（Ｍookie Betts）擊出的中外野飛球被大都會隊兩名外野手接力完成接殺，不過道奇隊也趁機推進成二、三壘。

然而弗里曼（Freddie Freeman）的打席投到一半因雨勢過大喊停，經歷1小時38分的休整，接手的克拉尼克（Max Kranick）投出保送後被史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安，保送及丟掉3分都記在先發投手坎寧（Griffin Canning）帳上。

大都會雖然在3局下靠貝提（Brett Baty）陽春砲、4局下阿隆索（Pete Alonso）高飛犧牲打追分，而道奇隊5局上又追加2分拉開差距。

然而9局下道奇隊終結者史考特（Tanner Scott）又出狀況，僅投0.1局就丟掉3分，讓比數回到原點，其中麥尼爾（Jeff McNeil）2分打點三壘打是最大傷害，而史考特防禦率也上升到3.42，最近3場出賽第2度砸鍋。

10局上道奇隊靠著觸身球、四壞保送，無人出局攻佔滿壘，不料先是赫南德茲敲出滾地球被一壘手攔截傳本壘封殺，下一棒孟西（Max Muncy）又敲出雙殺，讓道奇無功而返，不過10局下大都會也拿不下分數。

兩隊一路纏鬥到13局上，赫南德茲開局的二壘安打敲回1分，金慧成敲安延續攻勢，帕赫斯（Andy Pages）高飛犧牲打進帳第2分，後段登板的賈西亞（Luis Garcia）守住13局下，2.1局無失分的表現拿下勝投。

道奇 大都會

延伸閱讀

MLB／大谷翔平4支0但赫南德茲敲逆轉轟 道奇擊敗響尾蛇2連勝

MLB／史瓦柏16轟追平不到1小時 大谷翔平第17轟又把他踹到第二

富比世全球收入最高運動員 大谷翔平排名曝光「足球巨星」連3年奪冠

MLB／大谷翔平6支0…道奇火力不敵天使吞2連敗

相關新聞

MLB／道奇5小時46分、13局苦戰擊敗大都會 大谷翔平5支1

道奇與大都會隊之戰遇到大雨中斷，克蕭（Clayton Kershaw）前2局無失分但無法續投，延長賽道奇隊10局上中「滿...

MLB／天使8連勝回五成勝率！菊池雄星5.2局0失分終奪轉隊首勝

天使隊日本投手菊池雄星在本季第11場出賽，終於拿下轉隊後首勝，今天對戰馬林魚隊先發5.2局無失分，被敲7支安打，另有4次...

MLB／勇士離奇跑壘失誤教頭看傻眼 讓教士驚險終結6連敗

美國職棒勇士隊今天在9局下出現離奇跑壘失誤葬送得點圈機會，讓總教練都看傻眼，也讓教士隊靠著9局上馬恰多（Manny Ma...

MiLB／黃仲翔新人聯盟旅美生涯初登板 沈家羲先發奪首勝

19歲投手黃仲翔加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今天生涯首場出賽在新人聯盟先發，投1.2局3K失1分責失分、無關勝敗；西雅圖水...

MLB／帶國旗漂亮投球 賈永婕備戰紐約大都會台灣日

台北101董事長賈永婕明天將在紐約大都會球場為AI台灣日開球，她今天在紐約台商座談會興奮展示開球服裝，除了前面有台灣字樣...

MLB／道奇大都會之戰打出雜技接球離壘時間話題 中職5年前示範過

道奇隊今天客場出戰大都會隊，3局上出現讓美國記者熱議的play，貝茲（Ｍookie Betts）擊出的中外野飛球，接連碰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。