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MLB／天使8連勝回五成勝率！菊池雄星5.2局0失分終奪轉隊首勝
天使隊日本投手菊池雄星在本季第11場出賽，終於拿下轉隊後首勝，今天對戰馬林魚隊先發5.2局無失分，被敲7支安打，另有4次三振、4次四壞保送，投出本季最多的110球，最終球隊以7：4贏球，天使隊靠著這波8連勝戰績來到25勝25敗，回到5成勝率。
菊池雄星今天投球過程其實有些顛簸，第4局2出局、一二壘有人成功解除危機，第6局無人出局、一二壘有人先自行製造雙殺，然而又投出2次保送留下2出局滿壘退場，好在牛棚投手化解，讓他保有勝投機會。
過去10場先發，菊池雄星曾投出5次優質先發，但成績卻是0勝4敗，今天終於獲得火力支援，2局下瓦德（Taylor Ward）先敲出陽春砲，4局下又是靠他的瓦德高飛犧牲打、歐霍普（Logan O'Hoppe）二壘打追加2分，6局下更因打擊妨礙、觸身球保送與犧牲飛球再得3分。
第7局接手的安德森（Shaun Anderson）雖然1.1局掉4分讓戰局一度緊張，但8局下索勒（Jorge Soler）的陽春砲再次拉開分差，終於拿下勝利。
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