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MiLB／黃仲翔新人聯盟旅美生涯初登板 沈家羲先發奪首勝

中央社／ 台北24日電
19歲投手黃仲翔加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今天生涯首場出賽在新人聯盟先發。圖／棒協提供
19歲投手黃仲翔加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今天生涯首場出賽在新人聯盟先發。圖／棒協提供

19歲投手黃仲翔加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今天生涯首場出賽在新人聯盟先發，投1.2局3K失1分責失分、無關勝敗；西雅圖水手隊投手沈家羲先發5局失1分、奪下旅美生涯首勝。

黃仲翔高中階段最快曾投出155公里球速，畢業後目標明確設定旅外，先到大學磨練，去年底正式與響尾蛇隊簽約，旅美生涯首年從新人聯盟出發，今天生涯初亮相，擔任對密爾瓦基釀酒人先發投手。

黃仲翔1局下三振抓到首個出局數，接著兩個出局數，都是讓打者敲出一壘方向滾地球出局，投出3上3下。

黃仲翔2局下有狀況四壞保送首名打者、被盜上二壘，三振抓到出局數後，因為暴投讓跑者上到三壘，再被敲出滾地球失掉1分，接著投出觸身球保送、被敲出滾地球後出現守備失誤讓對手再添分數，2人出局後因為隊友失誤多掉1分退場。

黃仲翔今天總計用38球投1.2局，沒被敲出安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉3分（1分責失分），在0比3落後時退場，但響尾蛇隊3、4局追分扳平比數，也讓黃仲翔敗投解套、無關勝敗，賽後防禦率5.40。

西雅圖水手隊投手沈家羲今天在新人聯盟先發對堪薩斯市皇家隊，1局下讓打者3上3下，2局下2人出局後投出四壞保送、被敲三壘打失掉1分，但接著讓打者敲出三壘方向平飛球出局、沒有擴大失分危機。

沈家羲3局下2人出局後因為隊友守備失誤讓打者上壘，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局、瓦解對手攻勢，4局下單局被敲出2支安打，關鍵時刻製造雙殺、沒有釀成失分危機，5局下雖然也有被敲出安打，但沒有失分。

沈家羲今天總計用59球投5局，被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速約151公里，球隊終場4比1拿勝，沈家羲拿下旅美生涯首勝，賽後防禦率1.38。

沈家羲

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