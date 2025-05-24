MLB／道奇大都會之戰打出雜技接球離壘時間話題 中職5年前示範過

道奇隊今天客場出戰大都會隊，3局上出現讓美國記者熱議的play，貝茲（Ｍookie Betts）擊出的中外野飛球，接連碰到中外野手泰勒（Tyrone Taylor）、右外野手索托（Juan Soto）的手套後，再由泰勒徒手接到，大都會挑戰二壘上的康佛托（Michael Conforto）是否在確實接球前就啟動離壘，結果學到一課棒球規則新知。

道奇3局上的攻勢由康佛托的安打展開，大谷在一出局後選到保送，下一棒貝茲打向中外野，兩位跑者都靠高飛犧牲打推進一個壘包。引起討論的關鍵在於，泰勒先碰到這球後掉出，球在索托的手套上彈了一下，兩人錯身而過後，再由泰勒在球落地球徒手撈到這球，隨後回傳二壘。

游擊手林多（Francisco Lindor）在二壘上接球踩在壘包上，認為這是記雙殺守備，大都會提出挑戰，但最終結果維持原判。根據棒球規則所述，高飛犧牲打的規則為「跑壘員於第一位野手接觸飛球的瞬間即可離壘」，康佛托的離壘時間沒有問題。

橘郡紀事報記者普朗基（Bill Plunkett）在X上留言：「今晚我們都長知識了，跑者在球接觸手套時就可離壘，而非雜技接球最終完成的時間點。」也有球迷回覆他：「如果沒有這項規定，將永遠沒有高飛犧牲打，守備員可以反覆把球托在空中、一邊跑向內野。」

這一個play躍上大聯盟官網，而中華職棒場上也曾發生過類似play，2020年7月4日富邦悍將、樂天桃猿隊之戰第5局，中外野手申皓瑋面對林泓育打出的飛球，先以手肘擋球、手套托球再飛撲接殺，而當時三壘跑者陳晨威啟動的時機，就曾讓時任悍將教頭的洪一中提出質疑離壘時機，而檢視後陳晨威確實是在球第一次碰到申皓瑋時啟動，當時猿隊這一分沒有問題。