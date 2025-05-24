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MLB／「投手大谷」25日live BP 道奇教頭曝已可輕鬆飆153公里

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「投手大谷」回歸有大進展。 路透社
「投手大谷」回歸有大進展。 路透社

「投手大谷」回歸有大進展，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天證實，他將在明天進行實戰投打練習，這會是他2023年9月進行TJ韌帶置換手術以來首度面對打者投球。

大谷翔平進行TJ手術後，去年完全封印投手身分，專注於打擊區上，「打者翔平」繳出54轟59盜的空前數據，再一次完成全票MVP殊榮。

「打者翔平」如此強悍，「投手大谷」也在持續準備回歸賽場，羅伯茲表示，大谷的投球準備工作已經進入最後階段，「這是一個循序漸進的過程，翔平會往前邁進一大步，他會站上投手丘面對打者。」他表示，大谷現在已可輕鬆投到94、95哩（約151到153公里），「我們都很期待看到他在提高強度後展現的真正能力。」

羅伯茲也提到，接下來是否會在周六（美國時間）固定安排實戰投打是未知數，訓練課表安排將取決大谷本人、教練團、隊醫的決定，現在還無法預測未來狀況會怎樣，投球訓練負擔加重同時，對於身為打者的大谷多少會帶來影響，「作為一名投手，他需要逐步調整，但每場比賽5個打席也依樣重要。」如何兼顧「投手大谷」的回歸計畫及「打者翔平」的出賽計畫，成為羅伯茲必須提前思考的課題。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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