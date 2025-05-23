MiLB／林維恩先發4局2責失吞敗 鄧愷威救援失敗

旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩今天在小聯盟1A先發出賽，但守備狀況多，投4局失掉5分僅2分責失分，投出7次三振，吞下本季第2敗。舊金山巨人隊3A投手鄧愷威救援失敗、承擔敗投。

美國職棒小聯盟1A賽事運動家隊今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊派出台灣19歲左投林維恩先發1局上就有狀況，2人出局後被敲出二壘打，隊友守備失誤後，再被敲出三壘打失掉2分，接著暴投讓道奇隊跑回第3分。

林維恩2局上2人出局後雖被敲出安打，但抓到盜壘跑者、瓦解對手攻勢；3局上1人出局後被敲出安打，接著連飆2次三振、沒讓對手延續攻勢。

4局上，林維恩續投再有狀況，先被敲出安打、暴投讓跑者站上二壘，1人出局後被敲出2分砲，接著雖然隊友再有守備失誤後又被敲出安打，但沒有擴大失分危機。

林維恩今天總計用87球投4局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出7次三振，失掉5分（2分責失分），球隊終場以4比9吞敗，林維恩承擔敗投，賽後防禦率3.58。

舊金人巨人隊3A今天與洛杉磯道奇隊比賽前5局打完2比2平手，6局上巨人攻下3分，6局下鄧愷威接替登板有狀況，1人出局後被敲出二壘打、投出四壞保送後，再連續被敲2支安打失掉2分，接著對手靠野手選擇、失誤再追加2分，鄧愷威僅抓到2個出局數退場。

鄧愷威今天總計用31球投0.2局，被敲出3支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉4分（3分責失分），球隊終場以5比9吞敗，鄧愷威救援失敗、吞下本季首敗，賽後防禦率7.50。