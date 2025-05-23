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MLB／瓦德逆轉滿貫砲助天使豪取7連勝 奈托：我們球隊不會慌
天使隊是大聯盟近況最火熱的球隊，上個系列賽橫掃道奇隊後，今天以10：5擊敗運動家隊，完成4戰橫掃，拉出一波7連勝。
天使6局打完以2：5落後，但7局上瓦德（Taylor Ward）敲出逆轉滿貫砲，強打捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）也轟陽春砲，9局上再打下3分大局，終場以10：5拿下勝利。
7連勝是天使2022年後最長連勝紀錄，也是2018年後最長客場連勝紀錄。天使目前戰績24勝25敗，美聯西區排名第4，落後龍頭水手隊4場勝差。
瓦德連8場敲出長打，是2000年賽門（Tim Salmon）後，天使隊唯一達成此紀錄的球員。瓦德單場5打點創個人生涯新高，他受訪時說，「說真的我現在覺得什麼球都能打，現在比賽對我來說很慢，運氣也站在我這邊。」
天使游擊手奈托（Zach Neto）談到球隊的現況，「我們這隊不會恐慌，大家都打得很開心，也很放心，只要輪到我們打擊，比數隨時可能翻轉。」
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