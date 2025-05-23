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MLB／6局好投率洋基完封遊騎兵 洛登：投手養成很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基先發左投洛登。 美聯社
洋基先發左投洛登。 美聯社

洋基隊今天靠著先發左投洛登（Carlos Rodón）6局飆8K無失分好投，加上菜鳥維瓦斯（Jorbit Vivas）敲出生涯首發全壘打，終場以1：0贏球，拉出一波4連勝。

遊騎兵推派強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）掛帥先發，5局下被維瓦斯夯右外野陽春砲，他主投6局只失這1分，不過遊騎兵打線遭到洛登、小萊特（Mark Leiter Jr.）、威廉斯（Devin Williams）和威佛（Luke Weaver）合力封鎖，最終就以1分之差吞敗。

洛登防禦率降到2.88，他2023年加盟洋基隊時曾說，只需直球和滑球就能壓制美聯東區，沒想到慘遭震撼教育，防禦率高達6.85。洛登去年先發32場，防禦率下修至3.96，今年目前為止表現更好。

洛登賽後受訪時談到投球策略的改變，「過去我總是想強硬壓制對手，但今年我改變風格，更重視控球與變化。大聯盟打者都能打97、98英里的速球，如果我只投紅中，他們一定打得到。」

洛登今天投了38顆滑球、37顆直球、21顆變速球和9顆曲球，總共飆出8次三振，他說，「我真的很幸運有這樣的教練團，洋基對投手的養成很棒，他們教我如何設計球路、如何分配使用，我真的很感激。」

遊騎兵 洋基

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