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MiLB／投手林盛恩初登板！2局3K失1分 二刀流踏出第一步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林盛恩。 中央社
林盛恩。 中央社

美國職棒紅人隊台灣小將林盛恩在新人聯盟累積63場野手出賽後，今天迎來投手的初登板，先發2局3K、失1分，正式朝「投打二刀流」邁進，退場時雙方1：1平手無關勝敗。

紅人隊新人聯盟今天與巨人隊新人聯盟之戰，林盛恩登板先發，面對前兩名打者分別製造飛球、滾地球出局，然而對上因為復健從3A下來的貝利克多（Victor Bericoto）時，被轟出中外野的陽春砲，但以三振結束這一局。

2局下繼續上場，林盛恩投出三上三下，一次滾地球出局後連2K，結束今天的投球任務，總計面對7名打者，僅被敲1支安打、丟掉1分，另有3次三振。

林盛恩在就讀穀保家商時期就為知名的二刀流好手，不過2023年加入美職體系後都以野手身分出賽，去年球季中主動爭取重返投手丘，在9月新人聯盟賽季結束後開啟投球練習，本季前5場出賽都是指定打擊，到今天終於以投手身分出賽。

紅人 穀保家商 林盛恩

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