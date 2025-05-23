MLB／史詩級的爛！洛磯打50場只拿8勝 130年來沒看過

洛磯隊今天以0：2輸給費城人隊，吞下5連敗、4連戰遭費城人橫掃，開季打完50場比賽只拿下8勝42敗，締造大聯盟史上現代棒球（1901年起）開季前50場最爛戰績。

洛磯此役由賽前防禦率高達8.78的馬奎茲（Germán Márquez）先發，投7局僅被敲4安打、失2分（責失1分），但打線遭到費城人4任投手聯手封鎖，全場1分未得。

洛磯輸球後在開季前50場僅拿8勝，前一支開季50場戰績比這還慘的球隊，已要追溯到1895年路易斯威爾上校隊（Louisville Colonels）7勝43敗。至於現代棒球年代的原紀錄，來自1904年華盛頓參議員隊9勝41敗。

此外，大聯盟史上最多敗球隊為1899年克里夫蘭蜘蛛隊20勝134敗，現代棒球紀錄為去年白襪隊121敗，而以目前洛磯的勝率，整季打完將吞136敗。