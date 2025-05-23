MLB／外界頻頻幻想海盜開賣史肯斯 總管：完全沒討論

海盜隊戰績在國聯中區墊底，網路上交易去年國聯新人王史肯斯（Paul Skenes）的幻想文漫天，總管薛寧頓（Ben Cherington）今天賽前被問到此事，嚴正回應：「完全沒討論過。」

海盜本季至今僅打下17勝33敗、勝率0.340，排名分區墊底，落後分區龍頭小熊隊已有13場勝差，且至今天賽前，已經連26場比賽得分在4分以下平大聯盟紀錄，淒涼的戰績引發包括媒體、球迷在內，都有不少關於是否該交易史肯斯的討論，建議海盜以這位塞揚潛力股換取野手。

薛寧頓今天對此回應，完全沒有關於這方面的討論，他對球隊本季戰績仍充滿期待，「所有人都知道我們必須得到更多分數，但這件事不能只靠說就期待它會發生，我們必須努力。」他強調，依然相信球隊在本季所剩約110場比賽仍大有可為，而無論如何，史肯斯都會是團隊的一分子。

薛寧頓說：「我們需要的是打出更好的棒球，贏下更多比賽，等7月醒來時看看我們會打到什麼程度吧！」