MLB／同城相挺！賈吉大讚火星人再見轟 也祝福尼克旗開得勝

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聯合新聞網／ 綜合報導
多明奎茲今天轟出一發超大號再見轟，洋基睽違3年再度出現再見全壘打。 路透
多明奎茲今天轟出一發超大號再見轟，洋基睽違3年再度出現再見全壘打。 路透

今日洋基隊在主場迎戰來訪的遊騎兵隊，雙方九局下仍以3：3平手，最後洋基靠著「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）的生涯首支再見轟拿下勝利。賽後「法官」賈吉（Aaron Judge）不只讚賞多明奎茲的表現，還為正在NBA東部決賽的同城球隊尼克隊加油。

多明奎茲在九局下半面對遊騎兵終結者傑克森（Luke Jackson），一棒將球扛到外野第2層看台，敲出一發超大號再見全壘打，不只是個人生涯首支，也是洋基繼2022年9月20日「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的再見滿貫砲之後，相隔3年後再度出現再見轟。

目前仍維持「四割男」高檔狀況的賈吉賽後接受訪問時，十分稱許多明奎茲今天的表現，他認為多明奎茲已成長為陣中穩定的球員，也認為他是球隊不可或缺的一部分，「如果我們要走得長遠，並往今年想要的目標邁進，他將會是陣中非常重要的一部份。」

另外主場同在紐約的NBA尼克隊今天展開東部冠軍賽，將與溜馬隊爭奪總冠軍戰資格，賈吉也表示，希望同屬紐約球隊的尼克在季後賽每場賽事都能贏球，這樣他才能到場支持。不過今天溜馬靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的追平壓哨2分，在延長賽擊敗尼克。

賈吉 洋基 尼克

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