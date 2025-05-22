MLB／老虎50戰奪33勝登龍頭！隊史前2次寫這紀錄都在美聯封王

老虎隊今日作客紅雀隊主場，展開雙方3連戰的最後一場賽事，賽前雙方系列戰為1：1平手，而今天老虎則以5：1踢館成功，取得對戰優勢，同時開季前50場戰績為優異的33勝17敗，寫下隊史自2006年以後，再一次寫下打完前50場例行賽後，站上大聯盟龍頭的紀錄。

針對團隊從上賽季末延續至今的好表現，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示：「每天都是新的考驗，我們每天都做好比賽的準備。」，難能可貴的是老虎近期剛結束22戰當中有16戰是遠征客場，這讓老虎優秀的戰績更顯得不容易。

HOW ‘BOUT THEM TIGERS pic.twitter.com/VbPVloGG0h — Barstool Detroit (@BSMotorCity) 2025年5月21日

在這22戰中，老虎不畏征程，拿下15勝7敗，目前還以33勝17敗名列大聯盟第1，值得注意的是，過去老虎隊史在1984與2006這2個在前50場拿下至少33勝的賽季，最終都拿下美聯冠軍。

此外，老虎在多場系列賽也都表現不俗，加上今日結束的紅雀3連戰，過去老虎的16個系列賽中取得12勝，狀態非常火燙。且本次系列賽的對手紅雀也是不好惹的對手，近17場比賽贏了13場，顯見老虎的近況非常優異。