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MLB／馬恰多單局3E釀禍！教士慘遭藍鳥暴打14分吞5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
教士球星馬恰多單局發生3次失誤。 法新社
教士球星馬恰多單局發生3次失誤。 法新社

教士隊今天作客藍鳥隊主場，進行3連戰第2場賽事，本場比賽教士攻守失序，單場4次失誤中有3次是明星三壘手馬恰多（Manny Machado）單局一次發生，間接導致教士投手群被藍鳥打線海灌14分，教士吞下系列戰2連敗，也是近期5連敗。

前4局雙方上演投手戰，未能越雷池一步，不過藍鳥打線靠著盧克斯（Nathan Lukes）的2分砲，在五局下半率先突破教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez），總計瓦斯奎茲今天先發4.2局失2分。

不過進入到第七局，教士三壘手馬恰多彷彿著了魔般，接連發生3次失誤，分別是滾地球與短打漏接，接著是傳向一壘時發生難以處理的彈跳，讓藍鳥單局打下5分。進入到八局下半藍鳥打線完全爆發，包含瓦修（Daulton Varsho）的滿貫砲在內，藍鳥又打下7分。

本場比賽藍鳥就以14：0在主場打爆教士，比賽後段教士也派出外野手韋德（Tyler Wade）上場消化局數。教士不只守備與投手群大失常，攻擊也乏善可陳，全場僅敲出5支零星安打，連2場遭完封，最近5場僅得3分，吞下近期的5連敗。

藍鳥 教士

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