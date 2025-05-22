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MLB／「火星人」夯洋基暌違3年再見轟！ 狄葛隆7局9K問天

聯合新聞網／ 綜合報導
「火星人」多明奎茲敲出洋基睽違3年的再見轟，幫助洋基近期打出一波3連勝。 美聯社
「火星人」多明奎茲敲出洋基睽違3年的再見轟，幫助洋基近期打出一波3連勝。 美聯社

洋基隊今天在主場與遊騎兵隊進行3連戰G2，昨天洋基率先取勝，今天又再度靠著「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）生涯首支再見轟，讓洋基以4：3獲勝，遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）的好投也因此化作泡影。

洋基今日在2局下靠著沃爾普（Anthony Volpe）的三壘安打加上勒梅修（DJ LeMahieu）的滾地球先馳得點，但遊騎兵靠著柏格（Jake Burger）五局與七局的雙響砲，還有海格提（Sam Haggerty）在七局跟進開轟，取得3：1領先。

七局下貝林傑（Cody Bellinger）棒打狄葛隆開轟追回1分，這位前塞揚名投主投7局就只失2分，還附帶9K，仍是一場好投，退場時遊騎兵還以3：2領先握有勝投資格，但洋基賈吉（Aaron Judge）在八局下一、二壘有人時敲安追平，成功捍衛「4割男」頭銜，也打飛狄葛隆的勝投，無緣本季第5勝。

雙方3：3進入九局下半，洋基靠著多明奎茲的再見全壘打，以4：3逆轉氣走遊騎兵，系列賽取得2勝優勢。這是多明奎茲生涯首支再見全壘打，也是洋基隊繼2022年9月20日「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的再見滿貫砲之後，相隔3年後再度出現再見轟，也幫助洋基打出近期的3連勝，近13戰豪取10勝。

遊騎兵 洋基

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