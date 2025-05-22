快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／威廉斯不在意沒當終結者 強調「零失分才是關鍵」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉斯。 美聯社
威廉斯。 美聯社

紐約洋基隊右投威廉斯（Devin Williams）近期表現回穩，但對於是否重新擔任球隊終結者，他坦言並不在意，受訪時說道，「「現在不是重點，這不重要。」

威廉斯本季開局狀況不佳，洋基教練團因此暫時撤下他終結者角色。不過，自4月25日以來，他連續6場登板無失分，防禦率也從當時的11.25降至目前的6.88。

威廉斯於去年12月從密爾瓦基釀酒人隊交易至洋基，過去曾兩度獲得國聯最佳後援投手獎。近期擔任終結者工作的則是右投威佛（Luke Weaver），他在這個角色中表現穩定。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到威廉斯是否可能回任終結者時表示：「目前沒有具體計畫。我們牛棚有很多投手都投得不錯，包括威廉斯。威佛在這個角色表現非常好，未來會再視情況調整。」

威廉斯目前正值合約最後一年，2025球季結束後將成為自由球員。不過他表示，是否擔任終結者並不會影響他對市場的看法。「我現在就是沒掉分，對吧？」他說，「大家總是把這件事拿出來講，但這其實根本不是問題。不論是在第八局或第九局掉分，結果都是一樣的。這沒有不同。」

洋基 Devin Williams

相關新聞

MLB／大谷翔平4支0但赫南德茲敲逆轉轟 道奇擊敗響尾蛇2連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天錯過逆轉轟的機會，不過赫南德茲（Teoscar Hernandez）可沒錯過，2出局後的一發三...

MLB／「火星人」夯洋基暌違3年再見轟！ 狄葛隆7局9K問天

洋基隊今天在主場與遊騎兵隊進行3連戰G2，昨天洋基率先取勝，今天又再度靠著「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）生涯首支再見轟，讓洋基以4：3獲勝，遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deG

MLB／威廉斯不在意沒當終結者 強調「零失分才是關鍵」

紐約洋基隊右投威廉斯（Devin Williams）近期表現回穩，但對於是否重新擔任球隊終結者，他坦言並不在意，受訪時說道，「「現在不是重點，這不重要。」 威廉斯本季開局狀況不佳，洋基教練團因此暫時

MLB／前國聯安打王退役 2屆明星賽、單季200安成生涯高光

曾2度入選明星賽，以及1座安打王的明星內野手塞古拉（Jean Segura）在今天宣布結束12個大聯盟賽季，正式退休，生涯累計出賽1413場、1545支安打、110轟、513分打點與211次盜壘，生涯

MLB／為競爭輪值選擇不動刀 海盜新秀復健不利本季仍報銷

春訓尾聲海盜隊23歲新秀瓊斯（Jared Jones）傳出手肘不適，預計休養6周，初步復健也並無大礙，但當復健進入到100英尺遠投時，瓊斯感到不對勁，經過檢查後，海盜球團在今天宣布瓊斯將進行手術，本季

MLB／鼓吹裁判把紅襪強投趕出場 林多：他續投對我們太不利

昨天大都會隊作客紅襪隊的比賽中，傷癒復出的紅襪「少主」布勒（Walker Buehler）只投2.1局，就因對著裁判爆粗口抱怨好球帶，遭到驅逐出場，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。