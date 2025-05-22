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MLB／威廉斯不在意沒當終結者 強調「零失分才是關鍵」
紐約洋基隊右投威廉斯（Devin Williams）近期表現回穩，但對於是否重新擔任球隊終結者，他坦言並不在意，受訪時說道，「「現在不是重點，這不重要。」
威廉斯本季開局狀況不佳，洋基教練團因此暫時撤下他終結者角色。不過，自4月25日以來，他連續6場登板無失分，防禦率也從當時的11.25降至目前的6.88。
威廉斯於去年12月從密爾瓦基釀酒人隊交易至洋基，過去曾兩度獲得國聯最佳後援投手獎。近期擔任終結者工作的則是右投威佛（Luke Weaver），他在這個角色中表現穩定。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到威廉斯是否可能回任終結者時表示：「目前沒有具體計畫。我們牛棚有很多投手都投得不錯，包括威廉斯。威佛在這個角色表現非常好，未來會再視情況調整。」
威廉斯目前正值合約最後一年，2025球季結束後將成為自由球員。不過他表示，是否擔任終結者並不會影響他對市場的看法。「我現在就是沒掉分，對吧？」他說，「大家總是把這件事拿出來講，但這其實根本不是問題。不論是在第八局或第九局掉分，結果都是一樣的。這沒有不同。」
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