MLB／前國聯安打王退役 2屆明星賽、單季200安成生涯高光

曾2度入選明星賽，以及1座安打王的明星內野手塞古拉（Jean Segura）在今天宣布結束12個大聯盟賽季，正式退休，生涯累計出賽1413場、1545支安打、110轟、513分打點與211次盜壘，生涯打擊率為2成81。

塞古拉於2007年與天使隊簽約，並於2012年首次登上大聯盟。然而，他在天使僅出賽1場便被交易至釀酒人隊，該筆交易中天使得到了「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）。塞古拉在釀酒人效力了4個球季，並於2013年首次入選全明星。

2016年轉戰響尾蛇隊後，塞古拉迎來生涯巔峰，該年他全季敲出203支安打為國聯最多，整季出賽153場，打擊率達.319，全面展現攻擊實力。進入生涯後期，塞古拉也曾效力水手、費城人與馬林魚等隊，最後一次登上大聯盟舞台則是在2023年。