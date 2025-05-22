MLB／為競爭輪值選擇不動刀 海盜新秀復健不利本季仍報銷

春訓尾聲海盜隊23歲新秀瓊斯（Jared Jones）傳出手肘不適，預計休養6周，初步復健也並無大礙，但當復健進入到100英尺遠投時，瓊斯感到不對勁，經過檢查後，海盜球團在今天宣布瓊斯將進行手術，本季報銷。

瓊斯開季前被定位為海盜在明星強投史肯斯（Paul Skenes）後的2號先發，但他在春訓因右肘尺副韌帶傷勢進入傷兵名單，復健起初進展順利，不過在拉長投球距離後，瓊斯便感到不適，球隊只能為他安排進一步檢查。

後續球團醫療團隊的決策是讓瓊斯動刀，預計他在10到12個月後才能完全進入比賽狀況，等同於本季報銷。其實原先瓊斯就知道動刀是治療的手段之一，但根據球團透露，瓊斯想保留一絲在本季復出的希望，才選擇以復健來恢復。

上季是瓊斯的新秀賽季，他22場先發中取得6勝8敗，防禦率4.14成績，儘管他因背部受傷而缺席一段時間，但充滿潛力的表現讓他飽受教練團期待，本季報銷也使他無緣與史肯斯及老將凱勒（Mitch Keller）競爭先發輪值。