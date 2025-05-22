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MLB／鼓吹裁判把紅襪強投趕出場 林多：他續投對我們太不利

聯合新聞網／ 綜合報導
林多被攝影機拍到在紅襪隊與裁判爭論時鼓吹裁判把布勒趕出去。 美聯社
林多被攝影機拍到在紅襪隊與裁判爭論時鼓吹裁判把布勒趕出去。 美聯社

昨天大都會隊作客紅襪隊的比賽中，傷癒復出的紅襪「少主」布勒（Walker Buehler）只投2.1局，就因對著裁判爆粗口抱怨好球帶，遭到驅逐出場，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）受訪時坦承，當下他在二壘鼓吹裁判們：「趕他出去！」

林多3局上靠觸身球上壘，隨後在索托（Juan Soto）打擊時發動盜壘，此時布勒投出一顆在畫面上顯示完全位於好球帶內的球，裁判卻判定為壞球，布勒爆粗口抱怨，而鏡頭也拍到林多在雙方爭論時於後方大叫，要裁判把布勒趕出去。

林多接受訪問時坦言，自己對布勒沒意見，主要是布勒太強了，讓他待在場上對球隊很不利，「我們要讓敵人面對威脅，讓他們在意想不到的時候被迫啟用牛棚，身為一個競爭者，你得讓一切不好的事情發生在對方身上。」

布勒賽後在社群平台發文回應林多的行為：「要不是牛棚太爛，你以為我想上場啊。」布勒後續受訪則澄清自己可能喝多了才會發這種文，「這段話是『水牛足跡（Buffalo Trace）』酒廠贊助的。」坦承如果自己是林多，可能也會這樣做。

林多 大都會

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