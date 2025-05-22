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MLB／前場先發失速還送5保送 42歲強投韋蘭德進傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導

根據大聯盟官網報導，巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）因胸肌不適進入傷兵名單，總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪透露，韋蘭德的傷勢源頭可能要追溯至日前先發面對運動家隊的比賽。

該場比賽韋蘭德先發主投4局失掉2分，還送出5次保送，韋蘭德本人表示當下沒疼痛感，但該場比賽的速球均速僅91.3英里，相比賽季平均的94.2英里相差甚遠，且從第1球就感覺不對勁：「我本來以為沒問題，但我的速球在90、91英里徘徊，我就知道今天不太好過。」

賽後他也向隊醫坦承，無法保證能依照輪值進行下一場先發，梅爾文則說：「我們認為現在不該讓他硬撐，既然韋蘭德本來就無法進行下一場先發，就讓他好好休息一下。他每場都想投，所以進傷兵名單讓他滿不開心的，但這樣對球隊是最好的。」

梅爾文對於少了韋蘭德的投手群並不擔心，他強調，巨人牛棚防禦率2.66目前為全聯盟最佳，未來賽程緊湊，希望韋蘭德把自己調整到最佳狀態再回歸，王牌投手韋柏（Logan Webb）也認為，韋蘭德的價值難以取代，他對今年先發輪值有信心。

韋蘭德 巨人

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