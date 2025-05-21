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MLB／教頭認證道奇王牌！山本由伸談挑戰無安打比賽可能性
道奇隊日籍王牌投手山本由伸今天面對響尾蛇隊，前6局投出無安打比賽，雖第7局破功，但最終留下7局無失分好投。道奇在延長賽以4：3險勝，中止近期的4連敗。
山本由伸直到第4局才對馬提（Ketel Marte）投出保送。第7局山本先被馬提敲安，無安打比賽破功，2出局後山本投出保送，但成功三振史密斯（Pavin Smith）化解危機。
山本今天用110球創下旅美生涯新高，只被敲1安打，投出9K和2保送，沒有失分，防禦率下修至1.86，本場無關勝敗。
賽後山本被問到是否有在意無安打比賽，他說，「其實要投滿9局真的有段距離，如果能投130球那就另當別論，今天球數控制得不錯，就是專心面對每個打者。」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前提到山本是王牌投手，對此山本表示，「能被總教練這樣說真的很榮幸，希望自己能繼續表現，不辜負期待。」
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