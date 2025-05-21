MiLB／林昱珉5局5K失2分但勝投飛走 陳柏毓掉1分吞敗

美職響尾蛇隊3A台灣左投林昱珉今天先發登板，被敲出2支陽春砲，主投5局失2分，送出5次三振，最終無關勝敗；海盜隊2A陳柏毓則是先發投5.2局僅失1分，不過最後苦吞敗投。

響尾蛇隊3A今天與洛磯隊3A交手的賽事，林昱珉擔任先發投手，1局上雖然被敲出1支安打，不過也讓下一棒擊出雙殺打，演出3上3下；2局上被轟出一發陽春砲、失掉1分，不過3局上、4局上都沒有再掉分。

林昱珉在5局上送出2次三振，再被敲陽春砲掉分，接著被敲三壘安打，所幸最後再飆出三振，沒有擴大失分。總計林昱珉此戰用87球主投5局，被敲出6支安打，投2次四壞球保送、5次三振，失掉2分，單場最快球速94.7英里（約152.4公里）。

林昱珉退場時球隊仍以6比2領先，也取得勝投候選人資格，不過之後響尾蛇隊3A一度被追平、林昱珉本季首勝飛走。最終響尾蛇隊3A雖以7比6擊退洛磯隊3A，但林昱珉無關勝敗，本季目前出賽4場都是先發、投20局，拿下0勝1敗，防禦率2.70。

另外，海盜隊2A投手陳柏毓今天先發對上守護者隊2A，前4局都沒有掉分，直到5局下被敲出陽春砲，6局下2出局投出1次保送後、在0比1落後局面退場。

總計陳柏毓用95球投5.2局，僅被敲出3支安打，投5次保送、5次三振，失掉1分。最終海盜隊2A以1比3落敗，陳柏毓吞下本季第4敗，目前防禦率4.10。