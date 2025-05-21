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MLB／賈吉第16轟生涯「最短」華倫狂飆10K助洋基退遊騎兵

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 路透
賈吉。 路透

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第16轟，距離只有326英尺，成為個人生涯距離最短的全壘打。洋基靠著先發投手華倫（Will Warren）5.2局狂飆10K帶領下，以5：2擊敗遊騎兵隊。

洋基打線靠著萊斯（Ben Rice）2局下陽春砲先馳得點，4局下萊斯敲出高飛犧牲打再送回1分。沃爾普（Anthony Volpe）6局下敲出帶有1分打點的長打，賈吉8局下再敲出右外野方向剛好過牆的2分砲。

洋基25歲先發投手華倫用101球投5.2局，被敲5支安打無失分，投出10次三振，防禦率降至4.05。9局上漢彌爾頓（Ian Hamilton）被敲2分砲和三壘安打，洋基推派威佛（Luke Weaver）關門，他讓對手擊出飛球，幫助洋基以5：2收下勝利。

賈吉本場4打數2安打，打擊率升至0.403，本季累積16轟落後大谷翔平和費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的17轟，43分打點與小熊隊鈴木誠也並列大聯盟打點王。

賈吉賽後談到生涯最短全壘打時笑說，「跟我打過最遠的那支，一樣都1轟。」賈吉還稱讚先發投手華倫，「他未來會是我們的重要戰力，現在就是我們的重要戰力。」

洋基

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