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MLB／熱投！山本由伸110球旅美新高 7局9K1安無失分
道奇隊日本投手山本由伸今天前6局壓制響尾蛇隊打線，第7局續投後雖被敲出第1支安打，但守住一、三壘有人危機，倚仗打線的有限援護在1：0領先時退場，保有勝投資格。
面對賽前打點數排名全大聯盟第五的響尾蛇隊，山本由伸開賽就展現壓制力，連續解決11人次，直到4局上才對馬提（Ketel Marte）投出保送，讓第一個人上壘；5、6局山本由伸不僅又投出6上6下，第6局更是連飆3次三振。
然而第7局山本遭遇難關，先被馬提敲出此戰的第1支安打，接著又因暴投讓他站上二壘，後面製造2次滾第出局，但馬提也藉此上到三壘，隨後山本又對摩瑞洛（Gabriel Moreno）投出四壞保送，但成功三振掉史密斯（Pavin Smith）解除危機，山本也大吼一聲為自己的表現感到振奮。
山本由伸投完7局退場，總計用110球寫下個人旅美以來的新高，僅被敲1支安打，沒有失分，另有9次三振、2次四壞保送，防禦率下修到1.86。
賽前山本由伸的援護率為2.29，今天道奇隊打線也僅在4局下攻下分數，2出局後弗里曼（Freddie Freeman）敲出二壘安打，打破響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）的無安打狀態，史密斯（Will Smith）再補上一支二壘打敲回1分。
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