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MLB／大谷翔平滑球解禁 羅伯茲：調整進入下一頁

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

美國職棒道奇隊日本球星大谷翔平，台灣時間21日在主場對響尾蛇隊賽前進行投球訓練，在手術後正式開啟滑球、曲球練投，朝投手復出進入新的階段。

大谷翔平在傳接球訓練結束後，與捕手進行站立式的近距離模擬投球，約10分鐘內交替投出滑球與曲球共17球，據道奇隊訓練團隊表示，此次練習包含所有球種，是術後至今的一大突破。

這是大谷去年9月右手肘接受韌帶重建手術後，首次在公開練習中投出變化球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「這是正向的進展，儘管尚未進入牛棚投滑球階段，但他已能在平地投出變化球。」

事實上，大谷在春訓期間就曾短暫嘗試滑球，不過自3月以來的投球訓練中，一直以直球為主，避免增加手肘負擔，5月17日曾在牛棚中投出術後最多的50球，球種包括四縫線、二縫線、卡特球與指叉球。

根據道奇隊規劃，接下來將於周六安排所謂「up-down」訓練，模擬正式比賽中投手上下局之間的狀態，進一步增強實戰調整能力。預計投球數也將從20球增加至25球，屆時也會投變化球，羅伯茲說：「調整已經進入下一頁。」

儘管球隊原定大谷翔平在5月下旬或6月初重返投手丘，但目前時程已調整為明星賽後的下半季復出，屆時有望重新加入輪值，擔任先發投手。

道奇 牛棚 大谷翔平

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