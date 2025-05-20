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MLB／小熊主帥謹慎看待傷勢 今永昇太回歸推遲至6月

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今永昇太等待6月回歸。 路透社
今永昇太等待6月回歸。 路透社

效力小熊隊的日籍左投今永昇太日前因左腿拉傷進入15天傷兵名單，這是他生涯首度遇到這樣的傷勢。不過教頭康索（Craig Counsell）近日談到他的養傷情況，則是謹慎看待，他表示，今永預估會要到6月才有可能回歸。

報導指出，由於腿後肌傷勢對投手來說特別棘手，球隊目前並不急於讓今永昇太倉促復出。考量到2025年球季尚在初期階段，小熊也將今永視為重要長期資產，因而對他的復原進度特別謹慎。

「今永昇太預計下周會開始在牛棚投球。我們預期他將在6月之後某個時間點歸隊。」康索稍微透露了時間表。

在今永昇太缺陣的這段時間，小熊新秀右投霍頓（Cade Horton）接過重任，表現穩健。這位年僅23歲的新星在大聯盟前兩場先發都拿下勝投，雖然各自掉了3分責失，但隊友火力給予有效支援。

今永昇太開季表現優異，8場先發繳出3勝2敗、防禦率2.82的成績，總共投出34次三振和14次保送。身為小熊先發輪值的支柱之一，他的回歸時機適逢球隊即將面對較艱困的6月底賽程，屆時他的復出將格外關鍵。

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