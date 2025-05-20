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MLB／道奇2018年後首見主場4連敗 貝茲：我們沒有放棄
道奇隊今天以5：9輸給響尾蛇隊，這是道奇自2018年5月以來首次主場4連敗，上演單場雙響砲的貝茲（Mookie Betts）表示不會放棄。
前3局打完道奇就落後7分，儘管大谷翔平敲出本季第17轟，貝茲也上演雙響砲，終場仍以5：9吞下敗仗。貝茲身披道奇球衣累積140轟，超越紅襪隊時期的139轟，不過他受訪時直言，「比賽輸了，其他都不重要。」
道奇先前被天使隊橫掃，今天又不敵響尾蛇，苦吞4連敗，對於球隊糟糕的近況，貝茲強調，「我們沒有放棄，這種狀況是球季的一部分。我們要找方法讓傷兵回來，讓主力球員重返場上，我們會繼續奮戰。」
道奇投手傷兵滿營，本季團隊防禦率4.28，排大聯盟第22。對此，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「這不是我們預期的投手陣容，過去我們有能力克服傷兵，但這次沒有做到。」
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