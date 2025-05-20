快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇2018年後首見主場4連敗 貝茲：我們沒有放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲。 美聯社
貝茲。 美聯社

道奇隊今天以5：9輸給響尾蛇隊，這是道奇自2018年5月以來首次主場4連敗，上演單場雙響砲的貝茲（Mookie Betts）表示不會放棄。

前3局打完道奇就落後7分，儘管大谷翔平敲出本季第17轟，貝茲也上演雙響砲，終場仍以5：9吞下敗仗。貝茲身披道奇球衣累積140轟，超越紅襪隊時期的139轟，不過他受訪時直言，「比賽輸了，其他都不重要。」

道奇先前被天使隊橫掃，今天又不敵響尾蛇，苦吞4連敗，對於球隊糟糕的近況，貝茲強調，「我們沒有放棄，這種狀況是球季的一部分。我們要找方法讓傷兵回來，讓主力球員重返場上，我們會繼續奮戰。」

道奇投手傷兵滿營，本季團隊防禦率4.28，排大聯盟第22。對此，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「這不是我們預期的投手陣容，過去我們有能力克服傷兵，但這次沒有做到。」

道奇 貝茲

相關新聞

MLB／道奇2018年後首見主場4連敗 貝茲：我們沒有放棄

道奇隊今天以5：9輸給響尾蛇隊，這是道奇自2018年5月以來首次主場4連敗，上演單場雙響砲的貝茲（Mookie Betts）表示不會放棄。 前3局打完道奇就落後7分，儘管大谷翔平敲出本季第17轟

MLB／金慧成低級疏失隨隊記者籲結束外野實驗 羅伯茲：可能是因為光

道奇隊今天以5：9不敵響尾蛇隊，啟用金慧成擔任中外野手在首局就付出慘重代價，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後...

MLB／優質先發卻結束鬼神紀錄 強風讓千賀滉大想起羅德球場

大都會隊日本強投千賀滉大今天作客紅襪隊，繳出6局失3分的優質先發，但大都會打線熄火，終場以1：3輸球，千賀苦吞本季第3敗，他賽後也談到6局續投的原因。 千賀結束連16場比賽自責分2分以下的隊史紀

MLB／官網公布新人王預測票選 朗希未上榜、菅野智之美聯第5

大聯盟官網今天公布本季第一期新人王預測，邀請34名專家進行投票，季前最被看好的道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希未上榜。 官網季前曾預測佐佐木會奪下國聯新人王，但這次票選中只獲得1張第一名選票，未進入

MLB／小熊主帥謹慎看待傷勢 今永昇太回歸推遲至6月

效力小熊隊的日籍左投今永昇太日前因左腿拉傷進入15天傷兵名單，這是他生涯首度遇到這樣的傷勢。不過教頭康索（Craig Counsell）近日談到他的養傷情況，則是謹慎看待，他表示，今永預估會要到6月才

MiLB／台將柯敬賢新人聯盟手感火燙 單場雙安助道奇擊退水手

效力道奇的小聯盟好手柯敬賢今日在新人聯盟中，對上排名第一的水手隊，再度敲出「雙安」，近期狀態不錯的他，在這場比賽前，已連續三場比賽有敲安紀錄。而在今天4個打數中，他共計敲出2安、貢獻1分打點、跑回1分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。