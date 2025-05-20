MiLB／台將柯敬賢新人聯盟手感火燙 單場雙安助道奇擊退水手

效力道奇的小聯盟好手柯敬賢今日在新人聯盟中，對上排名第一的水手隊，再度敲出「雙安」，近期狀態不錯的他，在這場比賽前，已連續三場比賽有敲安紀錄。而在今天4個打數中，他共計敲出2安、貢獻1分打點、跑回1分以及吞下1K的不俗表現，助道奇以10：9擊敗水手。

柯敬賢今天擔任先發第5棒左外野手，在首打席便敲出二壘方向滾地一壘安打，4局上他又敲出右外野方向平飛安打，攻佔一壘，隨後靠著隊友安打跑回本壘拿下分數；7局上他擊出二壘滾地出局；接著在9局上第5打席，柯敬賢在1出局一、三壘有人時敲出中外野高飛犧牲打，貢獻關鍵的追平分，幫助球隊7：7追平。後續雙方進入延長賽，最終道奇以1分之差，驚險拿下比賽勝利。

擁有台非混血背景的旅美小將柯敬賢，父親是台灣阿美族人，母親則是南非人。因身材條件出色，去年6月他獲道奇青睞，簽下一筆約75萬美金（約新台幣2421萬元）的加盟合約，超過陳金鋒、高國輝、林旺衛等旅美外野手，創台灣旅美外野手最高簽約金紀錄。

目前年僅18歲的柯敬賢，透過精湛的打擊技巧以及先天的體格優勢，讓他逐步站穩新人聯盟，並扛起球隊的先發打線重任，今日賽後，他的打擊率維持在0.405、攻擊指數（OPS）來到1.138，若能維持在打擊上的優異表現，他將有望在接下來挑戰層級更高的賽事。