MLB／官網公布新人王預測票選 佐佐木朗希未上榜、菅野智之美聯第5

大都會隊日本強投千賀滉大今天作客紅襪隊，繳出6局失3分的優質先發，但大都會打線熄火，終場以1：3輸球，千賀苦吞本季第3敗，他賽後也談到6局續投的原因。 千賀結束連16場比賽自責分2分以下的隊史紀

2025-05-20 13:06