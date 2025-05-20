MLB／官網公布新人王預測票選 佐佐木朗希未上榜、菅野智之美聯第5
大聯盟官網今天公布本季第一期新人王預測，邀請34名專家進行投票，季前最被看好的道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希未上榜。
官網季前曾預測佐佐木會奪下國聯新人王，但這次票選中只獲得1張第一名選票，未進入國聯前5名。佐佐木今年先發8場，主投34.1局只飆24K，防禦率4.72，每局被上壘率高達1.48，表現不如預期，且日前因傷進入傷兵名單。
國聯前5名依序是勇士隊右投史密斯-蕭佛（AJ Smith-Shawver）、勇士隊鮑德溫（Drake Baldwin）、馬林魚隊拉米瑞茲（Agustín Ramírez）、大都會隊亞古納（Luisangel Acuna）、國民隊克魯斯（Dylan Crews）。
美聯前5依序是運動家隊威爾森（Jacob Wilson）、紅襪隊坎貝爾（Kristian Campbell）、洋基隊「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）、白襪隊史密斯（Shane Smith）、金鶯隊35歲日本投手菅野智之。
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