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MLB／金慧成低級疏失隨隊記者籲結束外野實驗 羅伯茲：可能是因為光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊今天以5：9不敵響尾蛇隊，啟用金慧成擔任中外野手在首局就付出慘重代價。 法新社
道奇隊今天以5：9不敵響尾蛇隊，啟用金慧成擔任中外野手在首局就付出慘重代價。 法新社

道奇隊今天以5：9不敵響尾蛇隊，啟用金慧成擔任中外野手在首局就付出慘重代價，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後被問到這項調度，他表示，出發點是因想保護昨天剛傷癒歸隊的艾德曼（Tommy Edman），不想安排他連兩天守中外野，而金慧成缺少外野守備經驗確實成為問題。

道奇今天在主場展開與響尾蛇隊的3連戰，道奇推出牛棚車輪戰，崔爾（Jack Dreyer）先發，首局被響尾蛇第一棒馬提（Ketel Marte）敲安，三振卡洛爾（Corbin Carroll）後又出現保送，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）打向中右外野之間，金慧成悠哉的移動腳步，讓全場都以為他已掌握這球，直到即將落地前才看到他急忙轉換方向，右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）已經來不及補救。

這球紀錄上形成二壘打，響尾蛇先馳得點，後續再靠奈勒（Josh Naylor）滾地球跑回第2分。金慧成的守備疏失釀禍，局間就被捕捉到金慧成走向赫南德茲，而赫南德茲雙手比畫，透過翻譯告訴他如果沒看到球要如何反應，才能讓隊友知道。

金慧成這記守備掀起不少罵聲，就連道奇隨隊記者哈里斯（Blake Harris）都在X上留言：「他明明就是二壘金手套，可以結束金慧成中外野實驗了嗎？」

羅伯茲表示，今天會讓金慧成守中外野，是因為出於保護艾德曼的腳踝，不想讓他連續兩天負責中外野、處於全速奔跑的狀態。

至於金慧成的失誤，羅伯茲說：「他就是跟丟了那球，我不知道是不是因為燈光，但很不幸，事情就是發生了。」他坦言，金慧成缺少中外野守備經驗，導致他在沒找到球的狀況下也未尋求幫助。

響尾蛇 金慧成 道奇

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