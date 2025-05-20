MLB／優質先發卻結束鬼神紀錄 強風讓千賀滉大想起羅德球場

大都會隊日本強投千賀滉大今天作客紅襪隊，繳出6局失3分的優質先發，但大都會打線熄火，終場以1：3輸球，千賀苦吞本季第3敗，他賽後也談到6局續投的原因。

千賀結束連16場比賽自責分2分以下的隊史紀錄（不含季後賽），他上次是在2023年8月13日對勇士隊失掉3分。賽後千賀防禦率從1.02上升至1.43，仍是國聯防禦率王、大聯盟第3。

本場比賽千賀投得辛苦，5局投完已用91球，但第6局他續投，只用9球就抓到3個出局數，結束投球任務。續投是千賀主動向教練請求，他賽後受訪時透露，「我覺得還能繼續投，最近很少能投這麼長的局數，我希望能多抓出局數。」

今天芬威球場風很大，千賀表示，「直球會飄高，指叉球掉太快。」千賀提到這讓他想起日職時期，「這裡的感覺很像羅德隊球場，游擊飛球感覺會落在捕手身後，這種感覺久違了。」