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MLB／索托打到綠色怪物只上一壘 大都會教頭：會和他聊一聊

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會強打索托（Juan Soto）今天在比賽中出現跑壘不積極的狀況 路透社
大都會強打索托（Juan Soto）今天在比賽中出現跑壘不積極的狀況 路透社

大都會今天在客場以1：3敗給紅襪，而大都會強打索托（Juan Soto）在比賽中出現跑壘不積極的狀況，讓大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza ）賽後表示會與索托好好聊一聊。

索托今天在第6局從紅襪投手威爾森（Justin Wilson）手中，擊出打到芬威球場左外野「綠色怪物」的安打，差一點就飛出場外，正常來說至少是支長打。然而他卻在擊球完當下緩步離開打擊區，並沒有在第一時間全速衝刺，因此最終僅形成一壘安打。

大都會總教練門多薩賽後表示，將會和索托談談這次跑壘，「如果有人知道自己有一次完美揮擊，那就會是索托。他以為是全壘打，但考量風勢與芬威球場...尤其是「綠色怪物」全壘打牆，你真的要第一時間就衝出打擊區！沒錯，我們絕對會好好聊聊。」

被指責跑壘怠慢的索托則回應：「我知道自己打得很強勁...但「綠色怪物」距離真的太短，我有想過衝二壘，但顯然不夠快。」

至於被質疑是否該更早全力跑壘，他再次強調：「我跑得很賣力了，如果你有看比賽就知道。」

大都會 Juan Soto

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