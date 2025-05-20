快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史瓦柏16轟追平不到1小時 大谷翔平第17轟又把他踹到第二

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平炸裂本季第17轟。 美聯社
大谷翔平炸裂本季第17轟。 美聯社

費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天剛敲出第16轟追平，不到一小時，大谷翔平馬上炸裂第17轟，再度討回大聯盟全壘打榜單獨領先的位置，這也是他在今年5月的第10轟。

道奇今天在主場展開與響尾蛇隊的3連戰，首局因中外野手金慧成的守備瑕疵釀成二壘打掉分，道奇在劣勢中開局一路處於落後。

道奇最多處於0：7落後，面對響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt），直到4局下才靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲開張分數，5局下輪到大谷發威，敲出一記左外野方向陽春砲，擊球初速107.4哩、飛行距離389呎，本季第17轟出爐，下一棒貝茲也開轟、單場雙響砲，道奇追近至3：7。

史瓦柏今天面對洛磯隊在第9局敲出陽春砲，本季第16轟，同時也是生涯第300轟。

道奇 大谷翔平 Kyle Schwarber

延伸閱讀

富比世全球收入最高運動員 大谷翔平排名曝光「足球巨星」連3年奪冠

MLB／故意投手犯規送大谷上三壘 簡森賽後解釋原因

MLB／大谷翔平6支0…道奇火力不敵天使吞2連敗

MLB／天使終結者簡森求別打太用力 大谷翔平：才不要

相關新聞

MLB／史瓦柏16轟追平不到1小時 大谷翔平第17轟又把他踹到第二

費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天剛敲出第16轟追平，不到一小時，大谷翔平馬上炸裂第17轟，再度討回大聯...

MLB／看不到球要說！金慧成中外野守備疏失釀禍 西語老師局間開課

道奇隊今天展開與響尾蛇隊的3連戰，韓籍好手金慧成擔任先發中外野手出賽，1局上就出現嚴重疏失導致掉分，局間就看到右外野手赫...

MLB／優質先發卻結束鬼神紀錄 強風讓千賀滉大想起羅德球場

大都會隊日本強投千賀滉大今天作客紅襪隊，繳出6局失3分的優質先發，但大都會打線熄火，終場以1：3輸球，千賀苦吞本季第3敗，他賽後也談到6局續投的原因。 千賀結束連16場比賽自責分2分以下的隊史紀

MLB／朗希尚未重啟訓練 道奇教頭曝復健時程：他應該不痛了…吧？

道奇隊日籍投手佐佐木朗希右肩夾擠進入傷兵名單，目前尚未開始傳接，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前透露他的...

MLB／索托打到綠色怪物只上一壘 大都會教頭：會和他聊一聊

大都會今天在客場以1：3敗給紅襪，而大都會強打索托（Juan Soto）在比賽中出現跑壘不積極的狀況，讓大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza ）賽後表示會與索托好好聊一聊。 索托今天

MLB／華裔金手套王寇頓宣布退休 效力紅雀8年、最終戰在道奇

現年34歲的華裔內野手王寇頓（Kolten Wong）宣布退休，結束11年職業生涯，今天紅雀隊也發文向他致敬。 王寇頓在大聯盟打滾11年有8年效力紅雀，曾在2019和2020年奪下金手套獎，生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。