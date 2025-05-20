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MLB／史瓦柏16轟追平不到1小時 大谷翔平第17轟又把他踹到第二
費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天剛敲出第16轟追平，不到一小時，大谷翔平馬上炸裂第17轟，再度討回大聯盟全壘打榜單獨領先的位置，這也是他在今年5月的第10轟。
道奇今天在主場展開與響尾蛇隊的3連戰，首局因中外野手金慧成的守備瑕疵釀成二壘打掉分，道奇在劣勢中開局一路處於落後。
道奇最多處於0：7落後，面對響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt），直到4局下才靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲開張分數，5局下輪到大谷發威，敲出一記左外野方向陽春砲，擊球初速107.4哩、飛行距離389呎，本季第17轟出爐，下一棒貝茲也開轟、單場雙響砲，道奇追近至3：7。
史瓦柏今天面對洛磯隊在第9局敲出陽春砲，本季第16轟，同時也是生涯第300轟。
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