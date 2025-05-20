MLB／看不到球要說！金慧成中外野守備疏失釀禍 西語老師局間開課

道奇隊今天展開與響尾蛇隊的3連戰，韓籍好手金慧成擔任先發中外野手出賽，1局上就出現嚴重疏失導致掉分，局間就看到右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）與他溝通，告訴他如果看不到球該如何做出手勢讓隊友知道。

道奇此役為牛棚車輪戰，崔爾（Jack Dreyer）先發，首局被響尾蛇第一棒馬提（Ketel Marte）敲安，三振卡洛爾（Corbin Carroll）後又出現保送，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）打向中右外野之間，金慧成悠哉的移動腳步，讓全場都以為他已掌握這球，直到即將落地前才看到他急忙轉換方向，右外野手赫南德茲已經來不及補救。

這球紀錄上形成二壘打，響尾蛇先馳得點，後續再靠奈勒（Josh Naylor）滾地球跑回第2分。

金慧成的守備疏失釀禍，局間就被捕捉到金慧成走向赫南德茲，而赫南德茲雙手比畫，透過翻譯告訴他如果沒看到球要如何反應，才能讓隊友知道。

Hyeseong Kim loses the ball in Center Field and Eugenio Suarez has an RBI Double to give the Diamondbacks the lead😬#LetsGoDodgers #DBacks pic.twitter.com/KWCjJ2iD4a — Baseball’s Office (@baseballsoffice) 2025年5月20日