MLB／華裔金手套王寇頓宣布退休 效力紅雀8年、最終戰在道奇
現年34歲的華裔內野手王寇頓（Kolten Wong）宣布退休，結束11年職業生涯，今天紅雀隊也發文向他致敬。
王寇頓在大聯盟打滾11年有8年效力紅雀，曾在2019和2020年奪下金手套獎，生涯打擊率0.256，累積973安、86轟、511得分及120次盜壘。
王寇頓最後一次在大聯盟出賽是2023年，他例行賽效力水手和道奇隊，出賽87場，打擊率0.183，有4發全壘打。季後賽為道奇出賽3場，3打數0安打，有1次保送。
家庭是王寇頓退休的原因，他說，「這是一種順其自然的感覺。隨著棒球環境變化，繼續追逐這項運動已經沒太大意義了。現在我是一名父親，是的，我很享受這點，我正在努力成為出色的『大聯盟級爸爸』，我會專注這點。」
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