MLB／朗希尚未重啟訓練 道奇教頭曝復健時程：他應該不痛了…吧？

道奇隊日籍投手佐佐木朗希右肩夾擠進入傷兵名單，目前尚未開始傳接，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前透露他的恢復狀況，朗希預計將在道奇周末展開客場之旅時留在家中，重拾投球訓練。

佐佐木朗希目前先發8場，取得1勝1敗、防禦率4.72，前一場出賽為10日，接下來就因右肩不適進入傷兵名單，進一步透露不舒服的狀況已經持續數周。

今天賽前媒體詢問朗希目前恢復狀況，羅伯茲的回應並不是那麼篤定，他表示，雖然還沒開始傳接，但他的假設是朗希的肩膀應該已經不會痛了，「我覺得他現在已經不痛了，希望痠痛感已經消了，但我不確定，還是要等他開始投球後，狀況才會比較明朗。」

道奇將從24日起展開客場6連戰，羅伯茲表示，朗希以及其他受傷選手都會留在主場復健，朗希也預計會在這段時間先從傳接展開投球訓練。