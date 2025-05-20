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MLB／金慧成當主力輪休代班專門戶 道奇教頭估一周先發3.5場
道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernández）今天離開傷兵名單，回到大聯盟，一如預期，道奇留下韓籍強打金慧成，下放外野手奧特曼（James Outman），總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前透露金慧成的使用說明書，預計他一周將獲得3.5場左右的先發。
金慧成旅美生涯從3A出發，補上艾德曼（Tommy Edman）受傷缺陣的位置，在大聯盟出賽14場，合計31打數敲出14支安打，打擊率高達4成52，也在壘間展現滿滿活力，讓羅伯茲原本說他只會短暫停留，如今「體驗卡」獲得延期。
昨天艾德曼歸隊，今天赫南德茲也回歸前線，道奇的對應調度分別是釋出泰勒（Chris Taylor）、下放奧特曼，金慧成將會續留大聯盟打拚，羅伯茲賽前也談到金慧成的預計使用方式。
道奇今天出戰響尾蛇隊，由金慧成擔任先發中外野手、第九棒。羅伯茲表示，帕赫斯（Andy Pages）此役輪休，除此之外，包括艾德曼、赫南德茲、康佛托（Michael Conforto）的輪休日，金慧成都會獲得先發機會，「我會說，他大概每周會有3.5場左右先發機會。」
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